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Жителям оккупированной Херсонщины советуют, как избежать принудительной мобилизации

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 11:07
фото иллюстративное

Больше всего рискуют быть принудительно мобилизованными на территории временно оккупированной Херсонщины мужчины, которые получили российский паспорт или дали свои персональные данные врагу.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в соцсетях

Прямая речь: "То, что оккупационная власть Херсонщины заговорила о создании добровольческих батальонов, говорит о том, что в военном плане у орков совсем печально.

Зная настроения людей и их проукраинскую позицию, до этого момента оккупационная власть этот вопрос даже не пыталась поднимать".

Детали: По словам Соболевского, в первую очередь в группе риска находятся мужчины призывного возраста, которые получили паспорт РФ или предоставили оккупантам свои персональные данные, включая и коллаборационистов среднего звена.

Лучшим способом избежать принудительной мобилизации - выехать на подконтрольную территорию. Если это невозможно - изменить место жительства, известное оккупационным властям, и стараться избегать пересечения блокпостов и патрулей, отмечает зампредседателя облсовета.

Последний способ может как минимум отсрочить вашу принудительную мобилизацию, добавил Соболевский.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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