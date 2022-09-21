Жителям оккупированной Херсонщины советуют, как избежать принудительной мобилизации

Больше всего рискуют быть принудительно мобилизованными на территории временно оккупированной Херсонщины мужчины, которые получили российский паспорт или дали свои персональные данные врагу.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в соцсетях

Прямая речь: "То, что оккупационная власть Херсонщины заговорила о создании добровольческих батальонов, говорит о том, что в военном плане у орков совсем печально.

Зная настроения людей и их проукраинскую позицию, до этого момента оккупационная власть этот вопрос даже не пыталась поднимать".

Детали: По словам Соболевского, в первую очередь в группе риска находятся мужчины призывного возраста, которые получили паспорт РФ или предоставили оккупантам свои персональные данные, включая и коллаборационистов среднего звена.

Лучшим способом избежать принудительной мобилизации - выехать на подконтрольную территорию. Если это невозможно - изменить место жительства, известное оккупационным властям, и стараться избегать пересечения блокпостов и патрулей, отмечает зампредседателя облсовета.

Последний способ может как минимум отсрочить вашу принудительную мобилизацию, добавил Соболевский.