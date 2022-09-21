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У центрі Дніпра з'явилася вулиця Степана Бандери – мер

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 11:47
У центрі Дніпра з'явилася вулиця Степана Бандери – мер
Вулиця Степана Бандери, фото "Дніпро оперативний"

Депутати затвердили перейменування вулиці Шмідта в центрі Дніпра на вулицю Степана Бандери. 

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook 

Пряма мова: "Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди". 

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Деталі: Філатов зазначив, що спеціально повідомляє про це російською мовою, щоб "був зрив шаблону, зокрема в тих, хто сидить на болотах". Він додав, що Дніпро став форпостом незалежності України та закликав не сперечатися про доцільність перейменування вулиці. 

Оновлено: Пізніше Філатов уточнив, що міськрада змінила назви ще 44 вулиць і навіть одного озера.

Так вул. Глинки (Шевченківський р-н) тепер — вул. Королеви Єлизавети ІІ.

ВІДЕО ДНЯ

Вул. 1 Травня (Шевченківський р-н) носить ім’я українського архітектора Володимира Заболотного, який був одним із авторів проєкту будинку Верховної Ради України та розробляв плани забудови низки міст Дніпропетровщини.

Вул. Давидова (Чечелівський р-н) — вул. Карла Роде, якого називають першим лікарем Дніпра, що жив і працював тут з кінця 1780-х до своєї смерті у 1821 році.

Вул. Суворова (Чечелівський р-н) — вул. Алана Шепарда, першого американського астронавта.

Вул. Пушкіна (Амур-Нижньодніпровський р-н) — вул. Василя Бабенка, українського вченого-археолога, якого свого часу Дмитро Яворницький залучив до вивчення етнографії нашого краю.

Вул. Єрмолової (Шевченківський р-н) — вул. Василя Сліпака, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у боях за Україну.

Вул. Гулі Корольової (Індустріальний р-н) — вул. Квітки Цісик, популярної у США співачки, яка мала українське коріння.

Вул. Казакова (Соборний, Шевченківський р-н) — вул. Ніла Армстронга, американського військово-морського льотчика і першого землянина, який ступив на поверхню Місяця.

Вул. Ломоносова (Амур-Нижньодніпровський р-н) — вул. Олександра Таушева, засновника місцевого атлетичного товариства.

Озеро Московське (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Плесо Ломівське.

За даними мера Дніпра, загалом у місті дерусифіковано вже більше ніж 110 топонімів і це ще не кінець.

Що цьому передувало: Раніше мер Дніпра Борис Філатов анонсував, що на сесії міської ради Дніпра буде розглянуто питання про перейменування однієї з вулиць на честь Степана Бандери.

Теми: ДніпроФілатовБандерадекомунізація
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