Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры – мэр

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 11:47
Улица Степана Бандеры, фото "Днепр оперативный"

Депутаты Днепра утвердили переименование улицы Шмидта в Днепре в улицу Степана Бандеры. 

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook 

Прямая речь: "Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда". 

Детали: Филатов отметил, что специально сообщает об этом на русском языке, чтобы "был срыв шаблона в том числе у тех, кто сидит на болотах". Он добавил, что Днепр стал форпостом независимости Украины и призвал не спорить о целесообразности переименования улицы. 

Обновлено: Позже Филатов уточнил, что горсовет изменил названия еще 44 улиц и даже одного озера.

Так ул. Глинки (Шевченковский р-н) теперь - ул. Королевы Елизаветы II.

Ул. 1 Мая (Шевченковский р-н) носит имя украинского архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной Рады Украины и разрабатывал планы застройки ряда городов Днепропетровщины.

ВИДЕО ДНЯ

Ул. Давыдова (Чечеловский р-н) - ул. Карла Роде, которого называют первым врачом Днепра, который жил и работал здесь с конца 1780-х до своей смерти в 1821 году.

Ул. Суворова (Чечеловский р-н) - ул. Алана Шепарда, первого американского астронавта.

Ул. Пушкина (Амур-Нижнеднепровский р-н) - ул. Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии этого края.

Ул. Ермоловой (Шевченковский р-н) - ул. Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.

Ул. Гули Королевой (Индустриальный р-н) - ул. Квитки Цисык, популярной в США певицы, которая имела украинские корни.

Ул. Казакова (Соборный, Шевченковский р-н) - ул. Нила Армстронга, американского военно-морского летчика и первого землянина, ступившего на поверхность Луны.

Ул. Ломоносова (Амур-Нижнеднепровский р-н) - ул. Александра Таушева, основателя местного атлетического общества.

Озеро Московское (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Плесо Ломовское.

По данным мэра Днепра, всего в городе дерусифицировано уже более 110 топонимов и это еще не конец.

Что этому предшествовало: Ранее мэр Днепра Борис Филатов анонсировал, что на сессии городского совета Днепра будет рассмотрен вопрос о переименовании одной из улиц в честь Степана Бандеры. 

Темы: ДнепрФилатовБандерадекоммунизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут

Все новости...
Днепр
В Днепре поймали агентку ФСБ: сдавала разработки стратегического оборонного предприятия
В Днепре появится улица Бандеры – мэр
В Днепре накрыли фабрику контрафактных сигарет: фигурируют налоговики и чиновники
Последние новости
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
00:03
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину
23:52
В Германии предлагают предоставлять убежище дезертирам из России
23:42
Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях – "усложнят дипломатический процесс"
23:18
фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена
Все новости...