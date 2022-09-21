В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры – мэр

Депутаты Днепра утвердили переименование улицы Шмидта в Днепре в улицу Степана Бандеры.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Прямая речь: "Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда".

Реклама:

Детали: Филатов отметил, что специально сообщает об этом на русском языке, чтобы "был срыв шаблона в том числе у тех, кто сидит на болотах". Он добавил, что Днепр стал форпостом независимости Украины и призвал не спорить о целесообразности переименования улицы.

Обновлено: Позже Филатов уточнил, что горсовет изменил названия еще 44 улиц и даже одного озера.

Так ул. Глинки (Шевченковский р-н) теперь - ул. Королевы Елизаветы II.

ВИДЕО ДНЯ

Ул. 1 Мая (Шевченковский р-н) носит имя украинского архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной Рады Украины и разрабатывал планы застройки ряда городов Днепропетровщины.

Ул. Давыдова (Чечеловский р-н) - ул. Карла Роде, которого называют первым врачом Днепра, который жил и работал здесь с конца 1780-х до своей смерти в 1821 году.

Ул. Суворова (Чечеловский р-н) - ул. Алана Шепарда, первого американского астронавта.

Ул. Пушкина (Амур-Нижнеднепровский р-н) - ул. Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии этого края.

Ул. Ермоловой (Шевченковский р-н) - ул. Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.

Ул. Гули Королевой (Индустриальный р-н) - ул. Квитки Цисык, популярной в США певицы, которая имела украинские корни.

Ул. Казакова (Соборный, Шевченковский р-н) - ул. Нила Армстронга, американского военно-морского летчика и первого землянина, ступившего на поверхность Луны.

Ул. Ломоносова (Амур-Нижнеднепровский р-н) - ул. Александра Таушева, основателя местного атлетического общества.

Озеро Московское (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Плесо Ломовское.

По данным мэра Днепра, всего в городе дерусифицировано уже более 110 топонимов и это еще не конец.

Что этому предшествовало: Ранее мэр Днепра Борис Филатов анонсировал, что на сессии городского совета Днепра будет рассмотрен вопрос о переименовании одной из улиц в честь Степана Бандеры.