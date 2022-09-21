Бої на сході: нацгвардійці надали допомогу полоненому окупанту

Українські військові нагадують росіянам, які можуть потрапити під часткову мобілізацію, оголошену Володимиром Путіним: в Україні їх чекає полон або смерть.

Джерело: Нацгвардія в Telegram

Деталі: При цьому українські бійці демонструють людяне поводження з полоненими росіянами. Повідомляється, що внаслідок бою біля одного з населених пунктів на сході, підрозділ Нацгвардії розбив передову групу противника на бронеавтомобілі.

Один із окупантів вижив, отримавши поранення. Його взяли в полон та надали необхідну медичну допомогу.

Доля окупантів в Україні: смерть або полон. Українські бійці гуманно ставляться до полонених ворогів. відео Нацгвардії pic.twitter.com/z3vbHlakuW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022

Дослівно НГУ: "Для росіян гарне і правильне рішення – це здаватися в полон до того, як бути вбитим чи пораненим, а не віддавати життя за злочинні накази своїх командирів. Особливо для тих росіян, хто потрапить на війну під час часткової мобілізації в РФ".