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Бої на сході: нацгвардійці надали допомогу полоненому окупанту

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 12:28
ілюстративне фото НГУ

Українські військові нагадують росіянам, які можуть потрапити під часткову мобілізацію, оголошену Володимиром Путіним: в Україні їх чекає полон або смерть.

Джерело: Нацгвардія в Telegram

Деталі: При цьому українські бійці демонструють людяне поводження з полоненими росіянами. Повідомляється, що внаслідок бою біля одного з населених пунктів на сході, підрозділ Нацгвардії розбив передову групу противника на бронеавтомобілі.

Один із окупантів вижив, отримавши поранення. Його взяли в полон та надали необхідну медичну допомогу.

Дослівно НГУ: "Для росіян гарне і правильне рішення – це здаватися в полон до того, як бути вбитим чи пораненим, а не віддавати життя за злочинні накази своїх командирів. Особливо для тих росіян, хто потрапить на війну під час часткової мобілізації в РФ".

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Теми: Нацгвардіявійна
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