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Бои на востоке: нацгвардейцы оказали помощь пленному оккупанту

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 12:28
иллюстративное фото НГУ

Украинские военные напоминают россиянам, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную Владимиром Путиным: в Украине их ждет плен или смерть.

Источник: Нацгвардия в Telegram

Детали: При этом украинские бойцы демонстрируют человечное обращение с пленными россиянами. Сообщается, что в результате боя возле одного из населенных пунктов на востоке, подразделение Нацгвардии разбило передовую группу противника на бронеавтомобиле.

Один из оккупантов выжил, получив ранения. Его взяли в плен и оказали необходимую медицинскую помощь.

Дословно НГУ: "Для россиян хорошее и правильное решение - это сдаваться в плен до того, как быть убитым или раненым, а не отдавать жизнь за преступные приказы своих командиров. Особенно для тех россиян, кто попадет на войну во время частичной мобилизации в РФ".

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Темы: Нацгвардиявойна
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