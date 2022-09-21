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Кремль засекретив пункт указу про мобілізацію, який стосується кількості призовників

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 13:12
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", видання "Meduza"

Пряма мова Пєскова: "Дійсно, він (сьомий пункт) для службового користування, тому я не можу його розкрити".

Деталі: На прохання розкрити хоча б тему або причину "закриття" цього пункту, він додав: "Я не можу пояснити". "Єдине, що можу сказати: Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: 300 тис. осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тис. осіб", - сказав Пєсков.

В указі Путіна  про часткову мобілізацію є один закритий пункт №7. У версії документа, опублікованій на сайті Кремля, цей пункт пропущено, а у версії, представленій на порталі правової інформації, він позначений як "для службового користування".

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Росія вже давно вела приховану мобілізацію. Влада держави-агресора продовжує уникати називати повномасштабну війну проти України війною.

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Теми: війнаПутінмобілізаціяРосія
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