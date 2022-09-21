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Кремль засекретил пункт указа о мобилизации, который касается количества призывников

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 13:12
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС", издание "Meduza"

Прямая речь Пескова: "Действительно, он (седьмой пункт) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть".

Детали: На просьбу раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта, он добавил: "Я не могу объяснить". "Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек", - сказал Песков.

В указе Путина о частичной мобилизации есть один закрытый пункт №7. В версии документа, опубликованной на сайте Кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как "для служебного пользования".

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. По словам Путина, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

Россия уже давно вела скрытую мобилизацию. Власти государства-агрессора продолжают избегать называть полномасштабную войну против Украины войной.

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Темы: войнаПутинмобилизацияРосcия
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