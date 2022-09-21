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Фейкові СБУшники чинили розбій у Харкові: озброєну "до зубів" банду затримано

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 13:41
Фейкові СБУшники чинили розбій у Харкові: озброєну до зубів банду затримано
фото СБУ

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке  прикидаючись правоохоронцями, чинило розбій у Харкові.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами силовиків, до складу злочинного угруповання входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

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За даними слідства, 16 вересня члени злочинного угруповання проникли до складських приміщень у Харкові. Назвавшись співробітниками СБУ, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, вони побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси і документи

Проте далеко втекти їм не вдалось. Шість зловмисників затримані, зазначають прокурори.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили у зловмисників великий арсенал бойових засобів ураження. Серед вилученого:

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  • переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою;
  • 4 протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами до них;
  • 23 автомати Калашникова з боєкомплектом;
  • 8 пістолетів Макарова та Стєчкіна;
  • 87 бойових гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН та РДГ-2Б;
  • підривач до протитанкової міни;
  • глушники до автоматів Калашникова;
  • близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї;
  • тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.
 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру членам злочинного угруповання.

Чотирьом з них — за фактом розбою, поєднаного з проникненням, двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

 

Наразі затриманих осіб взято під варту, а одного з них — під домашній арешт у зв‘язку з тим, що підозрюваному 17 років.

Теми: ХарківСБУпрокуратура
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