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Фейкові СБУшники чинили розбій у Харкові: озброєну "до зубів" банду затримано

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 13:41
фото СБУ

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке  прикидаючись правоохоронцями, чинило розбій у Харкові.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами силовиків, до складу злочинного угруповання входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

За даними слідства, 16 вересня члени злочинного угруповання проникли до складських приміщень у Харкові. Назвавшись співробітниками СБУ, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, вони побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси і документи

Проте далеко втекти їм не вдалось. Шість зловмисників затримані, зазначають прокурори.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили у зловмисників великий арсенал бойових засобів ураження. Серед вилученого:

  • переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою;
  • 4 протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами до них;
  • 23 автомати Калашникова з боєкомплектом;
  • 8 пістолетів Макарова та Стєчкіна;
  • 87 бойових гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН та РДГ-2Б;
  • підривач до протитанкової міни;
  • глушники до автоматів Калашникова;
  • близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї;
  • тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.
 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру членам злочинного угруповання.

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Чотирьом з них — за фактом розбою, поєднаного з проникненням, двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

 

Наразі затриманих осіб взято під варту, а одного з них — під домашній арешт у зв‘язку з тим, що підозрюваному 17 років.

Теми: ХарківСБУпрокуратура
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