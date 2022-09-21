Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейковые СБУшники творили разбой в Харькове: вооруженная "до зубов" банда задержана

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 13:41
фото СБУ

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая притворяясь правоохранителями, совершала разбой в Харькове.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным силовиков, в состав преступной группировки входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности за умышленное убийство.

По данным следствия, 16 сентября члены преступной группировки проникли в складские помещения в Харькове. Назвавшись сотрудниками СБУ, угрожая применением огнестрельного автоматического оружия, они избили мужчину и забрали деньги, ювелирные украшения и документы

Однако далеко убежать им не удалось. Шесть злоумышленников задержаны, отмечают прокуроры.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители изъяли у злоумышленников большой арсенал боевых средств поражения. Среди изъятого:

- переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой;

ВИДЕО ДНЯ

- 4 противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним;

- 23 автомата Калашникова с боекомплектом;

- 8 пистолетов Макарова и Стечкина;

- 87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б;

- взрыватель к противотанковой мине;

- глушители к автоматам Калашникова;

- около 12 тыс. патронов к стрелковому оружию;

- тактическая амуниция с символикой правоохранительного органа.

 

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении членам преступной группировки.

Четырем из них - по факту разбоя, соединенного с проникновением, двое других подозреваются в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

 

Сейчас задержанные взяты под стражу, а один из них - под домашний арест в связи с тем, что подозреваемому 17 лет.

Темы: ХарьковСБУпрокуратура
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут

Все новости...
Харьков
Ракетные удары по Харькову: спасатели деблокировали 10 человек, есть раненый
УЗ запускает поезд между Донетчиной и Харьковщиной: график
Зеленский: новая ПВО для Харькова – вопрос не денег
Последние новости
04:21
СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
00:03
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину
23:52
В Германии предлагают предоставлять убежище дезертирам из России
Все новости...