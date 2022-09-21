Фейковые СБУшники творили разбой в Харькове: вооруженная "до зубов" банда задержана

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая притворяясь правоохранителями, совершала разбой в Харькове.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным силовиков, в состав преступной группировки входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности за умышленное убийство.

По данным следствия, 16 сентября члены преступной группировки проникли в складские помещения в Харькове. Назвавшись сотрудниками СБУ, угрожая применением огнестрельного автоматического оружия, они избили мужчину и забрали деньги, ювелирные украшения и документы

Однако далеко убежать им не удалось. Шесть злоумышленников задержаны, отмечают прокуроры.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители изъяли у злоумышленников большой арсенал боевых средств поражения. Среди изъятого:

- переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой;

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- 4 противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним;

- 23 автомата Калашникова с боекомплектом;

- 8 пистолетов Макарова и Стечкина;

- 87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б;

- взрыватель к противотанковой мине;

- глушители к автоматам Калашникова;

- около 12 тыс. патронов к стрелковому оружию;

- тактическая амуниция с символикой правоохранительного органа.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении членам преступной группировки.

Четырем из них - по факту разбоя, соединенного с проникновением, двое других подозреваются в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Сейчас задержанные взяты под стражу, а один из них - под домашний арест в связи с тем, что подозреваемому 17 лет.