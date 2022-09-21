Фейковые СБУшники творили разбой в Харькове: вооруженная "до зубов" банда задержана
Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая притворяясь правоохранителями, совершала разбой в Харькове.
Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура
Детали: По данным силовиков, в состав преступной группировки входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности за умышленное убийство.
По данным следствия, 16 сентября члены преступной группировки проникли в складские помещения в Харькове. Назвавшись сотрудниками СБУ, угрожая применением огнестрельного автоматического оружия, они избили мужчину и забрали деньги, ювелирные украшения и документы
Однако далеко убежать им не удалось. Шесть злоумышленников задержаны, отмечают прокуроры.
В результате следственно-оперативных действий правоохранители изъяли у злоумышленников большой арсенал боевых средств поражения. Среди изъятого:
- переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой;
- 4 противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним;
- 23 автомата Калашникова с боекомплектом;
- 8 пистолетов Макарова и Стечкина;
- 87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б;
- взрыватель к противотанковой мине;
- глушители к автоматам Калашникова;
- около 12 тыс. патронов к стрелковому оружию;
- тактическая амуниция с символикой правоохранительного органа.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении членам преступной группировки.
Четырем из них - по факту разбоя, соединенного с проникновением, двое других подозреваются в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Сейчас задержанные взяты под стражу, а один из них - под домашний арест в связи с тем, что подозреваемому 17 лет.