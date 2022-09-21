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Генсек Ради Європи про псевдореферендуми: насмішка над демократією

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 14:15

Псевдореферендуми під дулами автоматів окупаційних сил Росії і з порушенням основних демократичних принципів не можуть бути ні прийняті, ні визнані.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, пише "Європейська правда".

"Оголошені так звані "референдуми" на українських територіях, окупованих російськими військами, є подальшою ескалацією конфлікту і триваючим порушенням територіальної цілісності України. Такі "референдуми", що проводяться під дулами автоматів окупаційних сил і з порушенням основних демократичних принципів, не можуть бути ні прийняті, ні визнані", - зазначила генсек Ради Європи.

Вона наголосила, що Рада Європи "відкидає цю насмішку над демократією та підтверджує свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Вона ще раз закликала до припинення війни та повернення до миру в Європі.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз і його держави-члени ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, а проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Теми: РосіяЄвропаанексія
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