Генсек Совета Европы о псевдореферендумах: насмешка над демократией

Псевдореферендумы под дулами автоматов оккупационных сил России и с нарушением основных демократических принципов не могут быть ни приняты, ни признаны.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, пишет "Европейская правда".

"Объявленные так называемые "референдумы" на украинских территориях, оккупированных российскими войсками, являются дальнейшей эскалацией конфликта и продолжающимся нарушением территориальной целостности Украины. Такие "референдумы", проводимые под дулами автоматов оккупационных сил и с нарушением основных демократических принципов, не могут быть ни приняты, ни признаны", - отметила генсек Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы "отвергает эту насмешку над демократией и подтверждает свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Она еще раз призвала к прекращению войны и возвращению к миру в Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз и его государства-члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а против России могут быть введены дополнительные санкции.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.