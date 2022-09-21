Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек Совета Европы о псевдореферендумах: насмешка над демократией

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 14:15

Псевдореферендумы под дулами автоматов оккупационных сил России и с нарушением основных демократических принципов не могут быть ни приняты, ни признаны.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, пишет "Европейская правда".

"Объявленные так называемые "референдумы" на украинских территориях, оккупированных российскими войсками, являются дальнейшей эскалацией конфликта и продолжающимся нарушением территориальной целостности Украины. Такие "референдумы", проводимые под дулами автоматов оккупационных сил и с нарушением основных демократических принципов, не могут быть ни приняты, ни признаны", - отметила генсек Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы "отвергает эту насмешку над демократией и подтверждает свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Она еще раз призвала к прекращению войны и возвращению к миру в Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз и его государства-члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а против России могут быть введены дополнительные санкции.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияЕвропааннексия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Все новости...
Росcия
Кремль засекретил пункт указа о мобилизации, который касается количества призывников
После объявления мобилизации в РФ цены на авиабилеты в "безопасные" страны резко выросли
В РФ начинают разбирать собственные ледоколы на запчасти
Последние новости
05:11
В Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень опасности терактов
04:21
СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
00:03
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину
Все новости...