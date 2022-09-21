Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек Совета Европы о псевдореферендумах: насмешка над демократией

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 14:15

Псевдореферендумы под дулами автоматов оккупационных сил России и с нарушением основных демократических принципов не могут быть ни приняты, ни признаны.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, пишет "Европейская правда".

"Объявленные так называемые "референдумы" на украинских территориях, оккупированных российскими войсками, являются дальнейшей эскалацией конфликта и продолжающимся нарушением территориальной целостности Украины. Такие "референдумы", проводимые под дулами автоматов оккупационных сил и с нарушением основных демократических принципов, не могут быть ни приняты, ни признаны", - отметила генсек Совета Европы.

Реклама:

Она подчеркнула, что Совет Европы "отвергает эту насмешку над демократией и подтверждает свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Она еще раз призвала к прекращению войны и возвращению к миру в Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз и его государства-члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а против России могут быть введены дополнительные санкции.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Темы: РосcияЕвропааннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Росcия
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: