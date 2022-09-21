Мобілізація в Росії: патріарх РПЦ Кирил закликав не вважати українців ворогами

Патріарх РПЦ Кирил на фоні оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, закликав не вважати українців ворогами.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Кирила: "Ми знаємо, яка небезпека нависла над українським народом, який намагаються переформатувати, з частини святої єдиної Русі зробити державою, противною цій Русі, ворожою по відношенню до Росії".

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Деталі: Але не дивлячись на це, каже очільник РПЦ, "дуже важливо, щоб у наших серцях не виникало цього почуття, що там ворог".

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Росія вже давно вела приховану мобілізацію. Влада держави-агресора продовжує уникати називати повномасштабну війну проти України війною.