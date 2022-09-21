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Мобилизация в России: патриарх РПЦ Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 14:39
Мобилизация в России: патриарх РПЦ Кирилл призвал не считать украинцев врагами
патриарх РПЦ Кирилл, фото: Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации для войны в Украине, призвал не считать украинцев врагами.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Кирилла: "Мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, враждебным по отношению к России".

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Детали: Но несмотря на это, говорит глава РПЦ "очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг".

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. По словам Путина, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

Россия уже давно вела скрытую мобилизацию. Власти государства-агрессора продолжают избегать называть полномасштабную войну против Украины войной.

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Темы: войнацерковьРосcияУкраина
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