Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мобилизация в России: патриарх РПЦ Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 14:39
патриарх РПЦ Кирилл, фото: Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации для войны в Украине, призвал не считать украинцев врагами.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Кирилла: "Мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, враждебным по отношению к России".

Детали: Но несмотря на это, говорит глава РПЦ "очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг".

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. По словам Путина, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

Россия уже давно вела скрытую мобилизацию. Власти государства-агрессора продолжают избегать называть полномасштабную войну против Украины войной.

Темы: войнацерковьРосcияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Все новости...
война
Папа Римский: Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие
В Беларуси говорят, что им мобилизация не нужна, потому что они и так мобилизованы
Шойгу поручил усилить охрану российских военкоматов из-за "провокаций"
Последние новости
06:08
Министры ЕС договорились о поставках оружия Украине и новых санкциях против РФ
05:11
В Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень опасности терактов
04:21
СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
Все новости...