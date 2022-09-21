Зеленський: світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики

Президент Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "не можливо зазирнути в голову" Путіну.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю", - вважає Володимир Зеленський.

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Водночас, він не виключив можливості того, що Путін зважиться завдати ядерний удар. "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", - сказав Зеленський.

Проте, за його словами, не слід піддаватися на погрози Путіна.

"Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зауважив президент.

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