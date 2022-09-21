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Зеленский: мир не даст Путину применить ядерное оружие, но есть риски

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 16:09

Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает Владимир Зеленский.

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В то же время он не исключил возможности того, что Путин решится нанести ядерный удар. "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, не следует подвергаться угрозам Путина.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил президент.

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Президент Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал последние решения Путина его де-факто признанием того, что Россия начала проигрывать.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ "признаками слабости и провала".

Темы: ЗеленскийПутин
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