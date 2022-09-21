Зеленский: мир не даст Путину применить ядерное оружие, но есть риски
Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.
Об этом глава государства рассказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".
"Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает Владимир Зеленский.
В то же время он не исключил возможности того, что Путин решится нанести ядерный удар. "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", – сказал Зеленский.
Однако, по его словам, не следует подвергаться угрозам Путина.
"Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил президент.
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