В Раді стало на одного депутата менше

Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала дострокове припинення повноважень позафракційного нардепа Дмитра Шенцева.

Джерело: нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова Железняка: "Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Шенцева Д.О. (Позафракційний)".

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Деталі: За його словами, за таке рішення проголосували 299 парламентарів.

Железняк підкреслив, що наразі у ВР залишилось 418 депутатів.

У свою чергу Гончаренко додав, що Шенцев раніше написав заяву про складання депутатських повноважень.

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Для довідки: Шенцев був депутатом ВР трьох скликань. У 2012 році був обраний від "Партії регіонів".

У 2014 році був обраний до Ради шляхом самовисування за 176 округом (Харківська область). З 2015 року був членом фракції "Опозиційний блок".

У 2019 році був обраний народним депутатом за тим же 176 округом.

За даними Громадського руху "Чесно", з 24 лютого по 1 червня 2022 року пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.