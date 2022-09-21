В Раде стало на одного депутата меньше

Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала досрочное прекращение полномочий внефракционного нардепа Дмитрия Шенцева.

Источник: нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Железняка: "Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева Д.А. (Внефракционный)".

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Детали: По его словам, за такое решение проголосовали 299 парламентариев.

Железняк подчеркнул, что сейчас в ВР осталось 418 депутатов.

В свою очередь Гончаренко добавил, что Шенцев ранее написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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Для справки: Шенцев был депутатом ВР трех созывов. В 2012 году был избран от "Партии регионов".

В 2014 году был избран в Раду путем самовыдвижения по 176 округу (Харьковская область). С 2015 года был членом фракции "Оппозиционный блок".

В 2019 году был избран народным депутатом по тому же 176 округу.

По данным Общественного движения "Честно", с 24 февраля по 1 июня 2022 года пропустил все заседания Рады во время войны, по которым есть данные.