Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Раде стало на одного депутата меньше

Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 16:23
В Раде стало на одного депутата меньше
Дмитрий Шенцев. Фото из Facebook

Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала досрочное прекращение полномочий внефракционного нардепа Дмитрия Шенцева.

Источник: нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Железняка: "Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева Д.А. (Внефракционный)".

Реклама:

Детали: По его словам, за такое решение проголосовали 299 парламентариев.

Железняк подчеркнул, что сейчас в ВР осталось 418 депутатов.

В свою очередь Гончаренко добавил, что Шенцев ранее написал заявление о сложении депутатских полномочий.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки: Шенцев был депутатом ВР трех созывов. В 2012 году был избран от "Партии регионов".

В 2014 году был избран в Раду путем самовыдвижения по 176 округу (Харьковская область). С 2015 года был членом фракции "Оппозиционный блок".

В 2019 году был избран народным депутатом по тому же 176 округу.  

По данным Общественного движения "Честно", с 24 февраля по 1 июня 2022 года пропустил все заседания Рады во время войны, по которым есть данные.

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: