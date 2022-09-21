Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде стало на одного депутата меньше

Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 16:23
Дмитрий Шенцев. Фото из Facebook

Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала досрочное прекращение полномочий внефракционного нардепа Дмитрия Шенцева.

Источник: нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Железняка: "Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева Д.А. (Внефракционный)".

Детали: По его словам, за такое решение проголосовали 299 парламентариев.

Железняк подчеркнул, что сейчас в ВР осталось 418 депутатов.

В свою очередь Гончаренко добавил, что Шенцев ранее написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Для справки: Шенцев был депутатом ВР трех созывов. В 2012 году был избран от "Партии регионов".

ВИДЕО ДНЯ

В 2014 году был избран в Раду путем самовыдвижения по 176 округу (Харьковская область). С 2015 года был членом фракции "Оппозиционный блок".

В 2019 году был избран народным депутатом по тому же 176 округу.  

По данным Общественного движения "Честно", с 24 февраля по 1 июня 2022 года пропустил все заседания Рады во время войны, по которым есть данные.

Темы: Верховная Рада
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Все новости...
Верховная Рада
Рада вернула акцизы на горючее: какие ставки
Рада привязала газовую ренту к внутренним ценам
Рада приняла закон о создании нацреестра вредных выбросов
Последние новости
08:23
Оккупанты накрыли "Градами "Никополь", один погибший - ОВА
07:55
ISW: Объявленная Путиным мобилизация пока не повлияет на ход войны
07:35
Россияне нанесли удар по Запорожью
06:49
Сводка Генштаба: На Луганщине оккупанты насильно вывезли жителей двух населенных пунктов
06:08
Министры ЕС договорились о поставках оружия Украине и новых санкциях против РФ
05:11
В Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень опасности терактов
04:21
фотоСМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
Все новости...