РФ обстріляла Печенізьку дамбу на Харківщині: зруйновано верхній шлюз – ОП

Внаслідок обстрілу зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, обійшлося без постраждалих.

Джерело: заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Росіяни завдали двох ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз".

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Деталі: За його словами, жертв та постраждалих немає. Тимошенко запевнив, що дамбу полагодять: "Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована".

Передісторія:

20 вересня російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів по території України, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області – але безуспішно.

У той самий день мешканців смт Печеніги та сусідніх сіл у Харківській області попередили про можливе підтоплення будинків через удари російських загарбників по Печенізькій дамбі.