РФ обстреляла Печенежскую дамбу на Харьковщине: разрушен верхний шлюз – ОП

В результате обстрелов разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе в Харьковской области, обошлось без пострадавших.

Источник: заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Россияне нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз".

Детали: По его словам, жертв и пострадавших нет. Тимошенко заверил, что дамбу починят: "Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация вполне контролируемая!".

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