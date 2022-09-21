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РФ обстреляла Печенежскую дамбу на Харьковщине: разрушен верхний шлюз – ОП

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 17:03
РФ обстреляла Печенежскую дамбу на Харьковщине: разрушен верхний шлюз – ОП
Печенежское водохранилище, Харьковская область, фото shutterstock

В результате обстрелов разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе в Харьковской области, обошлось без пострадавших.

Источник: заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Россияне нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз". 

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Детали: По его словам, жертв и пострадавших нет. Тимошенко заверил, что дамбу починят: "Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация вполне контролируемая!".

Предыстория: 

  • 20 сентября российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области - но безуспешно.
  • 20 сентября жителей пгт Печенеги и соседних сел в Харьковской области предупредили о возможном подтоплении домов из-за ударов российских захватчиков по Печенежской дамбе.

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Темы: Харьковская областьводавойнаОфис президента
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