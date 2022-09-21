Киргизстан пригрозив в'язницею своїм громадянам у РФ за участь у війні проти України

Посольство Киргизстану в Росії нагадало своїм співгромадянам у Росії про кримінальну відповідальність за участь у бойових діях.

Джерело: посольство Киргизстану в Росії

Дослівно: "Посольство Киргизстану в Росії застерігає громадян КР, які тимчасово перебувають на території РФ, від участі у збройних конфліктах або військових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність.

У разі отримання громадянами КР заклику на участь у будь-яких військових діях посольство просить негайно звертатися до дипломатичного представництва КР у РФ".

Деталі: Своє звернення в посольстві опублікували у зв'язку зі спрощенням у РФ отримання іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у Збройних силах РФ, російського громадянства.

Згідно з кримінальним кодексом Киргизстану, за вищевказані дії киргизстанцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Подібне повідомлення раніше опублікували в Узбекистані.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Посольство республіки Узбекистан у РФ застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі в бойових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність".

Деталі: Громадянам Узбекистану, які зважаться на "найманство", загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

У Казахстані також є на кримінальне покарання за участь громадян цієї країни у військових діях на території іноземних держав.

За статтею 172 КК РК (діяння, пов'язані з умисною неправомірною участю громадян Казахстану у збройних конфліктах або воєнних діях на території будь-яких іноземних держав за відсутності ознак найманства) передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.