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Кыргызстан пригрозил тюрьмой своим согражданам в РФ из-за участия в войне против Украины

Алена МазуренкоСреда, 21 сентября 2022, 18:20
Кыргызстан пригрозил тюрьмой своим согражданам в РФ из-за участия в войне против Украины

Посольство Кыргызстана в России напомнило своим согражданам в России об уголовной ответственности за участие в боевых действиях.

Источник: посольство Кыргызстана в России

Дословно: "Посольство Кыргызстана в России предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.

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В случае получения гражданами КР призыва на участие в каких-либо военных действиях посольство просит незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство КР в РФ".

Детали: Свое обращение в посольстве опубликовали в связи с упрощёнием в РФ получения иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, российского гражданства.

Согласно уголовному кодексу Кыргызстана, за вышеуказанные действия кыргызстанцам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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Подобное сообщение ранее опубликовали в Узбекистане

Дословно: "Посольство республики Узбекистан в РФ предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность".

Гражданам Узбекистана, которые решатся на "наёмничество", грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В Казахстане также есть на уголовное наказание за участие граждан этой страны в военных действиях на территории иностранных государств.

По статье 172 УК РК (деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств при отсутствии признаков наемничества) предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

Темы: КазахстанКыргызстанРосcиявойна
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