Росіяни масово їдуть у Фінляндію після оголошення часткової мобілізації

Ще більше чоловіків призовного віку почали виїжджати з Росії до Фінляндії після того, як місцева влада оголосила про часткову мобілізацію для участі у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Helsingin Sanomat розповів глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер.

"Воно (число приїжджих) значно зросло. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне", – сказав він.

Представник фінського МЗС додав, що найближчим часом, коли часткова мобілізація в Росії повністю запрацює, кількість охочих виїхати росіян лише збільшиться.

Таннер додав, що консульський департамент МЗС Фінляндії наразі аналізує наслідки оголошення часткової мобілізації в РФ.

Як відомо, Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян Росії попри те, що деякі члени ЄС призупинили цю процедуру з міркувань національної безпеки.

Водночас фінська опозиція вимагає від уряду негайно ухвалити рішення про обмеження на в’їзд для росіян у світлі останніх подій.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Російській Федерації і пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Промова Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що війна не йде за планом Путіна, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.