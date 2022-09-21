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Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 18:18
Фото РИА Новости

Еще больше мужчин призывного возраста начали уезжать из России в Финляндию после того, как местные власти объявили о частичной мобилизации для участия в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Helsingin Sanomat рассказал глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

"Оно (число приезжих) значительно возросло. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", – сказал он.

Представитель финского МИД добавил, что в ближайшее время, когда частичная мобилизация в России полностью заработает, количество желающих уехать россиян увеличится.

Таннер добавил, что консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ.

Как известно, Финляндия продолжает выдавать туристические визы для граждан России, несмотря на то, что некоторые члены ЕС приостановили эту процедуру из соображений национальной безопасности.

В то же время, финская оппозиция требует от правительства немедленно принять решение об ограничении на въезд для россиян в свете последних событий.

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Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации и пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Выступление Путина и частичная мобилизация в России демонстрируют, что война не идет по плану Путина, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Темы: РосcияФинляндиямобилизация
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