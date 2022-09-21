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Мер Мелітополя закликав чоловіків виїхати з міста через російську мобілізацію

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 19:08
Іван Федоров. Фото wikipedia.org

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призивного віку виїхати з міста у зв’язку з оголошенням президентом Росії часткової мобілізації.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера: "Закликаємо чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь! Кремлівським диктатором підписаний указ про оголошення мобілізації!

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання".

Деталі: За словами Федорова, тим чоловікам, які відмовляться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами.

Він також додав, що у чоловіків-мешканців Мелітополя залишилося менше 10 днів для виїзду, адже місцевий гауляйтер підписав указ, згідно з яким з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області буде дозволено лише на підставі спецперепустки.

Федоров зазначив, що окупанти будуть "випускати" чоловіків "тільки на фронт".

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Теми: Мелітопольокупаціямобілізаціявійна
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