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Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 09:43
Фото із відкритих джерел

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.  

Джерело: заява Шойгу

Пряма мова: "У Росії великий мобілізаційний ресурс. Під час часткової мобілізації призвуть 300 тисяч резервістів загалом".

"Сама лінія зіткнення, можна називати її і лінією фронту, і лінією зіткнення - вона понад 1 000 км. Природно, те, що ззаду, і те, що там, по цій лінії - це треба закріплювати, ці території треба контролювати. І, звичайно, насамперед, саме для цього робиться ця робота - я маю на увазі, часткова мобілізація".

Деталі: Водночас Шойгу заявив, що Україна уже втратила "половину армії". В той час як Росія всього 5937 людей.

Що цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.

У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.

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Теми: Росіяармія
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