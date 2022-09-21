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Росія безсоромно порушила Статут ООН і погрожує Європі ядерною зброєю – Байден

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 20:38

Президент США Джо Байден у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у середу звинуватив Росію в порушенні Статуту Організації та запевнив, що Україна не залишиться без підтримки Вашингтона і союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Буду прямолінійним: постійний член Ради Безпеки ООН вдерся до свого сусіда, спробував стерти суверенну державу з карти. Росія безсоромно порушила ключові постулати Статуту ООН. Нема нічого важливішого, ніж пряма заборона захоплення країнами території сусіда силою", – сказав Байден.

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Він зазначив, що у своєму сьогоднішньому зверненні "Путін знову пригрозив Європі ядерною зброєю – це бездумна зневага режиму її нерозповсюдження".

"Тепер Росія призиває ще більше солдатів для бою, а Кремль організовує бутафорські "референдуми", щоб спробувати анексувати частину України, що є вкрай суттєвим порушенням Статуту ООН", – додав президент США.

Він наголосив, що твердження Путіна про нібито погрози Росії, які змусили його вторгнутися в Україну, неправдиві: "Ніхто не погрожував Росії. Й ніхто, окрім Росії, не сіяв конфлікт".

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Насправді ми попереджали, що це станеться, й багато з ким із вас співпрацювали для того, щоб це відвернути.

"Якщо просто, то ця війна – про знищення права України існувати як держава, знищення права на існування українського народу. Від цього у вас має застигнути кров у жилах", – наголосив Байден.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення США надали Україні підтримку в розмірі понад 25 мільярдів доларів США, а ще понад 40 країн-членів ООН підтримали Україну "мільярдами доларів".

"Ми, кожен із нас у цій залі, хто вирішив підтримувати принципи й переконання, які обіцяли захищати як члени ООН, повинні чітко, твердо і невідступно визначити: Україна має ті ж права, які має будь-яка суверенна нація. Ми солідарні з Україною. Ми солідарні проти російської агресії. Крапка", – підсумував Байден.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Російській Федерації і пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Теми: БайденРосіяСШАПутін
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