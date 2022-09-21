Россия беззастенчиво нарушила Устав ООН и угрожает Европе ядерным оружием – Байден

Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обвинил Россию в нарушении Устава Организации и заверил, что Украина не останется без поддержки Вашингтона и союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Буду прямолинейным: постоянный член Совета Безопасности ООН ворвался к своему соседу, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия беззастенчиво нарушила ключевые постулаты Устава ООН. Нет ничего важнее прямого запрета захвата странами территории соседа силой", – сказал Байден.

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Он отметил, что в своем сегодняшнем обращении "Путин снова пригрозил Европе ядерным оружием – это бездумное пренебрежение режимом его нераспространения".

"Теперь Россия призывает еще больше солдат для боя, а Кремль организует бутафорские "референдумы", чтобы попытаться аннексировать часть Украины, что является существенным нарушением Устава ООН", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что утверждение Путина о якобы угрозах России, заставивших его вторгнуться в Украину, ложно: "Никто не угрожал России. И никто, кроме России, не сеял конфликт".

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На самом деле мы предупреждали, что это произойдет, и со многими из вас сотрудничали для того, чтобы это отвлечь.

"Если просто, то эта война – об уничтожении права Украины существовать как государство, уничтожении права на существование украинского народа. От этого у вас должна застыть кровь в жилах", – подчеркнул Байден.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине поддержку в размере более 25 миллиардов долларов США, а еще более 40 стран-членов ООН поддержали Украину "миллиардами долларов".

"Мы, каждый из нас в этом зале, кто решил поддерживать принципы и убеждения, которые обещали защищать как члены ООН, должны четко, твердо и неотступно определить: у Украины есть те же права, которые имеет любая суверенная нация. Мы солидарны с Украиной . Мы солидарны против российской агрессии. Точка", – подытожил Байден.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации и пригрозил западным странам применением ядерного оружия.