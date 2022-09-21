Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия беззастенчиво нарушила Устав ООН и угрожает Европе ядерным оружием – Байден

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 20:38

Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обвинил Россию в нарушении Устава Организации и заверил, что Украина не останется без поддержки Вашингтона и союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Буду прямолинейным: постоянный член Совета Безопасности ООН ворвался к своему соседу, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия беззастенчиво нарушила ключевые постулаты Устава ООН. Нет ничего важнее прямого запрета захвата странами территории соседа силой", – сказал Байден.

Он отметил, что в своем сегодняшнем обращении "Путин снова пригрозил Европе ядерным оружием – это бездумное пренебрежение режимом его нераспространения".

"Теперь Россия призывает еще больше солдат для боя, а Кремль организует бутафорские "референдумы", чтобы попытаться аннексировать часть Украины, что является существенным нарушением Устава ООН", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что утверждение Путина о якобы угрозах России, заставивших его вторгнуться в Украину, ложно: "Никто не угрожал России. И никто, кроме России, не сеял конфликт".

На самом деле мы предупреждали, что это произойдет, и со многими из вас сотрудничали для того, чтобы это отвлечь.

ВИДЕО ДНЯ

"Если просто, то эта война – об уничтожении права Украины существовать как государство, уничтожении права на существование украинского народа. От этого у вас должна застыть кровь в жилах", – подчеркнул Байден.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине поддержку в размере более 25 миллиардов долларов США, а еще более 40 стран-членов ООН поддержали Украину "миллиардами долларов".

"Мы, каждый из нас в этом зале, кто решил поддерживать принципы и убеждения, которые обещали защищать как члены ООН, должны четко, твердо и неотступно определить: у Украины есть те же права, которые имеет любая суверенная нация. Мы солидарны с Украиной . Мы солидарны против российской агрессии. Точка", – подытожил Байден.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации и пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Темы: БайденРосcияСШАПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Освобожденные командиры "Азова" будут находиться в Турции до конца войны - Зеленский

ISW: Объявленная Путиным мобилизация пока не повлияет на ход войны

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них обменяли на Медведчука. Список

Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

Все новости...
Байден
Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения — Байден
Байден: Нет никаких признаков, что Китай предоставляет России оружие для вторжения
Байден предупредил Путина о "последствиях" в случае применения ядерного оружия
Последние новости
12:43
Всемирный банк выделил первые средства для инвестиций в украинскую экономику с начала войны
12:24
"Зерновая инициатива": четвертое зафрахтованное ООН судно следует в Афганистан
12:21
Представительница Еврокомиссии объяснила, какими будут переговоры о вступлении Украины в ЕС
12:20
Протесты против мобилизации в России: задержанным выдали повестки в военкоматы
12:05
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
11:59
фотоХудожник из Афин создал самую длинную в мире печатную книгу, которую невозможно прочитать
11:58
Оккупанты устроили теракт "под чужим флагом" в Мелитополе – мэр
11:46
Освобожденные командиры "Азова" будут находиться в Турции до конца войны - Зеленский
11:40
Спрос на электрокары и гибриды в Украине растет: как изменились предпочтения украинцев
11:34
Генпрокурор: Мы передали Медведчук из украинской тюрьмы в большую тюрьму - РФ
Все новости...