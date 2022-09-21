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Окупанти відпустили марокканця, якого "засудили" до смертної кари

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 22:46
Окупанти відпустили марокканця, якого засудили до смертної кари
ЗЛІВА НАПРАВО: ЕЙДЕН АСЛІН, БРАХІМ СААДУН ТА ШОН ПІННЕР.ФОТО: ТАСС

Російські окупанти відпустили громадянина Марокко Брахіма Саадуна, якого раніше окупанти засудили до смертної кари. Він опинився серед десяти звільнених із російського полону іноземців, які воювали в Україні, і його відправлено до Саудівської Аравії.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що громадянин Марокко Брахім Саадун, якого кілька місяців утримували російські окупанти, був звільнений у рамках обміну полоненими між Росією та Україною за посередництва Саудівської Аравії.

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Про це ЗМІ повідомила його сестра Імане Саадун.

Імане Саадун каже, що з її сім'єю досі не зв'язалися марокканські або саудівські офіційні особи з приводу звільнення її брата, але вона впізнала його на фотографії та відео, де він уже прибув у Саудівську Аравію.

Також за посередництва Саудівської Аравії вдалося звільнити британця Айдена Асліна, якого терористи також приговорили до "смертної кари".

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Крім Саадуна, серед звільнених 5 громадян Великої Британії, двоє американців - 39-річний військовий армії США Александр Дрюке та Енді Г’юн, хорват Вєкослав Пребега і один громадянин Швеції.

Знати більше: З Марокко до Маріуполя. Історія 21-річного іноземця, якого в Донецьку "засудили" до розстрілу

Теми: полоненізвільненняРосіяокупація
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