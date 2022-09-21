Окупанти відпустили марокканця, якого "засудили" до смертної кари

Російські окупанти відпустили громадянина Марокко Брахіма Саадуна, якого раніше окупанти засудили до смертної кари. Він опинився серед десяти звільнених із російського полону іноземців, які воювали в Україні, і його відправлено до Саудівської Аравії.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що громадянин Марокко Брахім Саадун, якого кілька місяців утримували російські окупанти, був звільнений у рамках обміну полоненими між Росією та Україною за посередництва Саудівської Аравії.

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Про це ЗМІ повідомила його сестра Імане Саадун.

Імане Саадун каже, що з її сім'єю досі не зв'язалися марокканські або саудівські офіційні особи з приводу звільнення її брата, але вона впізнала його на фотографії та відео, де він уже прибув у Саудівську Аравію.

Також за посередництва Саудівської Аравії вдалося звільнити британця Айдена Асліна, якого терористи також приговорили до "смертної кари".

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Крім Саадуна, серед звільнених 5 громадян Великої Британії, двоє американців - 39-річний військовий армії США Александр Дрюке та Енді Г’юн, хорват Вєкослав Пребега і один громадянин Швеції.

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