Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты освободили марокканца, которого "осудили" к смертной казни

Алена МазуренкоСреда, 21 сентября 2022, 22:46
Оккупанты освободили марокканца, которого осудили к смертной казни
Также при посредничестве Саудовской Аравии удалось освободить британца Айдена Аслина, которого террористы также приговорили к "смертной казни".

Российские оккупанты отпустили гражданина Марокко Брахим Саадун, которого ранее оккупанты приговорили к смертной казни. Он оказался среди десяти освобожденных из российского плена иностранцев, воевавших в Украине,  и отправлен в Саудовскую Аравию.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что гражданин Марокко Брахим Саадун, которого несколько месяцев удерживали поддерживаемые Россией оккупанты, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной при посредничестве Саудовской Аравии.

Реклама:

Об этом СМИ сообщила его сестра Имане Саадун.

Имане Саадун говорит, что с ее семьей до сих пор не связались марокканские или саудовские официальные лица по поводу освобождения ее брата, но она опознала своего брата на фотографии и видео, где он изображен в Саудовской Аравии.

Также при посредничестве Саудовской Аравии удалось освободить британца Айдена Аслина, которого террористы также приговорили к "смертной казни".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме Саадуна, среди освобожденных 5 граждан Великобритании, двое американцев - 39-летний военный армии США Александр Дрюке и Энди Хьюн, хорват Векослав Пребега и один гражданин Швеции.

Узнать больше: Из Марокко в Мариуполь. История 21-летнего иностранца, которого в Донецке "приговорили" к расстрелу

Темы: пленныеувольнениеРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: