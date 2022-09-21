Оккупанты освободили марокканца, которого "осудили" к смертной казни

Также при посредничестве Саудовской Аравии удалось освободить британца Айдена Аслина, которого террористы также приговорили к "смертной казни".

Российские оккупанты отпустили гражданина Марокко Брахим Саадун, которого ранее оккупанты приговорили к смертной казни. Он оказался среди десяти освобожденных из российского плена иностранцев, воевавших в Украине, и отправлен в Саудовскую Аравию.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что гражданин Марокко Брахим Саадун, которого несколько месяцев удерживали поддерживаемые Россией оккупанты, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной при посредничестве Саудовской Аравии.

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Об этом СМИ сообщила его сестра Имане Саадун.

Имане Саадун говорит, что с ее семьей до сих пор не связались марокканские или саудовские официальные лица по поводу освобождения ее брата, но она опознала своего брата на фотографии и видео, где он изображен в Саудовской Аравии.

Также при посредничестве Саудовской Аравии удалось освободить британца Айдена Аслина, которого террористы также приговорили к "смертной казни".

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Кроме Саадуна, среди освобожденных 5 граждан Великобритании, двое американцев - 39-летний военный армии США Александр Дрюке и Энди Хьюн, хорват Векослав Пребега и один гражданин Швеции.

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