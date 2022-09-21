Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты освободили марокканца, которого "осудили" к смертной казни

Алена МазуренкоСреда, 21 сентября 2022, 22:46
Также при посредничестве Саудовской Аравии удалось освободить британца Айдена Аслина, которого террористы также приговорили к "смертной казни".

Российские оккупанты отпустили гражданина Марокко Брахим Саадун, которого ранее оккупанты приговорили к смертной казни. Он оказался среди десяти освобожденных из российского плена иностранцев, воевавших в Украине,  и отправлен в Саудовскую Аравию.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что гражданин Марокко Брахим Саадун, которого несколько месяцев удерживали поддерживаемые Россией оккупанты, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной при посредничестве Саудовской Аравии.

Об этом СМИ сообщила его сестра Имане Саадун.

Имане Саадун говорит, что с ее семьей до сих пор не связались марокканские или саудовские официальные лица по поводу освобождения ее брата, но она опознала своего брата на фотографии и видео, где он изображен в Саудовской Аравии.

Также при посредничестве Саудовской Аравии удалось освободить британца Айдена Аслина, которого террористы также приговорили к "смертной казни".

Кроме Саадуна, среди освобожденных 5 граждан Великобритании, двое американцев - 39-летний военный армии США Александр Дрюке и Энди Хьюн, хорват Векослав Пребега и один гражданин Швеции.

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше: Из Марокко в Мариуполь. История 21-летнего иностранца, которого в Донецке "приговорили" к расстрелу

Темы: пленныеувольнениеРосcияоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоСБУ подозревает известного киевского блоггера в оскорблении чести военных ВСУ

фото, видеоНацгвардейцы, полицейские, пограничники, СБУшник "Бурый" - кого удалось выменять на Медведчука

Оккупанты устроили теракт "под чужим флагом" в Мелитополе – мэр

Освобожденные командиры "Азова" будут находиться в Турции до конца войны - Зеленский

ISW: Объявленная Путиным мобилизация пока не повлияет на ход войны

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них обменяли на Медведчука. Список

Все новости...
пленные
Из плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
Командиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
Часть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена
Последние новости
14:43
Мужчины-студенты иностранных вузов больше не могут выехать за границу во время военного положения – ГПСУ
14:41
Участники отмененного пробного ВНО могут вернуть средства или перечислить их на ВСУ - МОН
14:35
G7 отреагировала на псефдорефренедумы и ядерные устрашения Путина
14:34
видео"Венский беженец": Тупицкий заявляет, что законно выехал из Украины
14:21
Макогон планирует обжаловать свое увольнение из ОГТСУ в суде
14:10
Мужчинам нужно немедленно выезжать из оккупированной Запорожской области – Федоров
14:09
фотоОбстрел Запорожья: россияне выпустили 9 ракет, из-под завалов достали 6 человек
14:04
Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex
14:03
Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной приближает окончание войны
13:54
БЭБ разоблачило украинку, переправившую за границу незадекларированные 3,6 миллиона евро
Все новости...