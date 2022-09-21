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Туреччина засудила "референдуми" на окупованих територіях – "ускладнять дипломатичний процес"

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 23:42

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає із заяви турецького МЗС, опублікованої в середу.

"Ми стурбовані спробами провести односторонні референдуми на частинах України під російським контролем. Такий нелегітимний fait accomplis (звершений факт) не буде визнаний міжнародною спільнотою. Навпаки, він буде перешкоджати відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність", – ідеться в заяві.

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Турецьке зовнішньополітичне відомство також підкреслило підтримку територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України та "повторило готовність до здійснення будь-якого необхідного внеску для остаточного розв’язання нинішньої війни шляхом мирних переговорів".

Досі Анкара не коментувала оголошення про псевдореферендуми на окупованих територіях, хоча напередодні в німецькому уряді за підсумками зустрічі Олафа Шольца з Реджепом Таїпом Ердоганом стверджували, що турецький президент засудив їх.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це рішення вже засудили ЄС, НАТО, США та інші країни.

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Теми: ТуреччинаРосіявійнареферендум
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