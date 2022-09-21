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Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях – "усложнят дипломатический процесс"

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 23:42

Министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и чревато углублением нестабильности.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из заявления турецкого МИД, опубликованного в среду.

"Мы обеспокоены попытками провести односторонние референдумы на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (совершенный факт) не будет признан международным сообществом. Напротив, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и усугубит нестабильность", – говорится в заявлении.

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Турецкое внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и "повторило готовность к осуществлению любого необходимого вклада для окончательного разрешения нынешней войны путем мирных переговоров".

До сих пор Анкара не комментировала объявления о псевдореферендумах на оккупированных территориях, хотя накануне в немецком правительстве по итогам встречи Олафа Шольца с Реджепом Тайипом Эрдоганом утверждали, что турецкий президент осудил их.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это решение уже осудили ЕС, НАТО, США и другие страны.

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Темы: ТурцияРосcиявойнареферендум
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