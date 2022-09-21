Частину захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з полону
Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".
Джерело: колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, фото блогера Володимира Золкіна, "Суспільне"
Пряма мова Жоріна: "Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали".
Деталі: Обмін відбувся у Чернігівській області.
Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, Дмитро "Орест" Козацький — автор фото з Азовсталі.
Також повідомляють про повернення військової медикині Мар'яни Мамонтової, яка перебувала у полоні вагітною.
Бойовики так званої "ДНР" заявили, що під час обміну російській стороні передали "військовослужбовців, які потрапили в полон в результаті відступу на Харківському напрямку, а також полонених військових льотчиків ЗС РФ".
Загалом 21 вересня з полону вдалося звільнити 215 українських бійців серед яких є керівники полку "Азов".
Передісторія:
- 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.