Частину захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з полону

Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".

Джерело: колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, фото блогера Володимира Золкіна, "Суспільне"

Пряма мова Жоріна: "Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали".

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Деталі: Обмін відбувся у Чернігівській області.

Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, Дмитро "Орест" Козацький — автор фото з Азовсталі.

Також повідомляють про повернення військової медикині Мар'яни Мамонтової, яка перебувала у полоні вагітною.

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Бойовики так званої "ДНР" заявили, що під час обміну російській стороні передали "військовослужбовців, які потрапили в полон в результаті відступу на Харківському напрямку, а також полонених військових льотчиків ЗС РФ".

Загалом 21 вересня з полону вдалося звільнити 215 українських бійців серед яких є керівники полку "Азов".

Фото: Володимир Золкін

Фото: Володимир Золкін

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