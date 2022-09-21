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Частину захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з полону

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 23:18
Частину захисників Азовсталі вдалося звільнити з полону
ФОТО: ВОЛОДИМИР ЗОЛКІН

Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".

Джерело: колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, фото блогера Володимира Золкіна, "Суспільне"

Пряма мова Жоріна: "Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали".

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Деталі: Обмін відбувся у Чернігівській області.

Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, Дмитро "Орест" Козацький — автор фото з Азовсталі.

Також повідомляють про повернення військової медикині Мар'яни Мамонтової, яка перебувала у полоні вагітною. 

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Бойовики так званої "ДНР" заявили, що під час обміну російській стороні передали "військовослужбовців, які потрапили в полон в результаті відступу на Харківському напрямку, а також полонених військових льотчиків ЗС РФ".

Загалом 21 вересня з полону вдалося звільнити 215 українських бійців серед яких є керівники полку "Азов".

 
Фото: Володимир Золкін
 
Фото: Володимир Золкін

Передісторія: 

  • 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".
  • Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

Теми: Азов полонені
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