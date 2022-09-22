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Из плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них обменяли на Медведчука. Список

Алена МазуренкоЧетверг, 22 сентября 2022, 01:15

В рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Источник: президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак в эфире телемарафона, полк "Азов"

Прямая речь Ермака: "Мы освободили из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 - офицеры. Среди тех, кого освободили, 108 бойцов "Азова". 

Детали: Среди освобожденных также пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали" - они уже находятся в безопасности. 

По словам главы ОП, это результат личных договоренностей президента Украины с президентом Турции Эрдоганом.

В частности, 5-ро украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

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Также удалось вернуть в рамках обмена 10 иностранцев, которые защищали Украину. Среди них есть те, кого оккупанты "приговорили" к смертной казни. 

 

Прямая речь Ермака: "Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию.

А 5 героев-командиров "Азовстали" - на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса".

Президент отметил, что в Украине были готовы вернуть хотя бы одного защитника на Медведчука, а удалось вернуть 200. 

По словам и.о. главы СБУ Василия Малюка, с начала полномасштабного вторжения РФ в целом удалось вернуть из плена 802 пленников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что было раньше: 21 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова".

Среди освобожденных руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, военный медик Марьяна Мамонтова, которая находилась в плену беременной. 

Темы: пленныеобменМедведчуквойна
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