Из плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них обменяли на Медведчука. Список

В рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Источник: президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак в эфире телемарафона, полк "Азов"

Прямая речь Ермака: "Мы освободили из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 - офицеры. Среди тех, кого освободили, 108 бойцов "Азова".

Детали: Среди освобожденных также пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали" - они уже находятся в безопасности.

По словам главы ОП, это результат личных договоренностей президента Украины с президентом Турции Эрдоганом.

В частности, 5-ро украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

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⚡️Денис Прокопенко, командир "Азову", звернувся до всіх українців зі словами "Слава Україні!"



Герой сказав, що почувається добре і подякував Президенту і всій команді за визволення.#Azov #Azovstal pic.twitter.com/LREIe7YnLk — НГУ (@ng_ukraine) September 21, 2022

Также удалось вернуть в рамках обмена 10 иностранцев, которые защищали Украину. Среди них есть те, кого оккупанты "приговорили" к смертной казни.

Прямая речь Ермака: "Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию.

А 5 героев-командиров "Азовстали" - на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса".

Президент отметил, что в Украине были готовы вернуть хотя бы одного защитника на Медведчука, а удалось вернуть 200.

По словам и.о. главы СБУ Василия Малюка, с начала полномасштабного вторжения РФ в целом удалось вернуть из плена 802 пленников.

Что было раньше: 21 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова".

Среди освобожденных руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, военный медик Марьяна Мамонтова, которая находилась в плену беременной.