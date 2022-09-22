Зеленський про Медведчука: Не шкода віддати

Президент Володимир Зеленський заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ця операція готувалась доволі довго і в ній є кілька складових. Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали - число 50 зросло до 200…

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Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. Він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством, Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень".

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