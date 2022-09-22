Зеленський про Медведчука: Не шкода віддати

Президент Володимир Зеленський заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ця операція готувалась доволі довго і в ній є кілька складових. Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали - число 50 зросло до 200…

Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. Він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством, Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень".

Нагадаємо:

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці. Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.