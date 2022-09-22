Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про Медведчука: Не шкода віддати

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 02:01

Президент Володимир Зеленський заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ця операція готувалась доволі довго і в ній є кілька складових. Перша складова: ми обміняли  одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали - число 50 зросло до 200…

Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. Він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством, Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень".

Нагадаємо:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці.  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийМедведчуквійнаобмін
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ

Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ

фотоСБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ

фото, відеоНацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець "Бурий" - кого вдалося виміняти на Медведчука

Окупанти влаштували теракт "під чужим прапором" в Мелітополі – мер

Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на Генасамблеї ООН вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ
Зеленський: Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають
Зеленський: світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики
Останні новини
18:06
У Нью-Йорку проведуть концерт до 100-річчя прем’єри українського "Щедрика"
18:05
На Харківщині за день 8 людей підірвалися на мінах
18:01
Німеччина націоналізує колишню "дочку" "Газпрому" – Spiegel
17:49
відеоУ Карпатах зійшла перша лавина: рятувальники показали відео
17:35
Норвегія офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з РФ
17:34
Обмін полоненими відбувався одночасно на 3 локаціях – омбудсмен
17:28
відеоНацгвардієць "умиротворив" Іглою ворожий вертоліт Мі-8
17:18
У Росії оголосили нову акцію проти мобілізації
17:17
відеоУ Москві почали призивати айтівців без досвіду служби в армії
17:16
В "Альфа-банку" розповіли, що передбачає план докапіталізації на 1 мільярд доларів
Усі новини...