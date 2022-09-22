Зеленский о Медведчуке: Не жалко отдать

Президент Владимир Зеленский заявил, что кум Владимира Путина Виктор Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали - число 50 выросло до 200...

Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, которые предусмотрены законодательством, Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств".

Напомним:

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали" - они уже находятся в безопасности. Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

5-ро украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.