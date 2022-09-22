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ЗМІ: Північна Корея готується спустити на воду нову ракетну субмарину

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 04:21

Північна Корея готується спустити на воду новий підводний човен.

Джерело: супутниковій знімки верфі Sinpo South Shipyard від 18 вересня, оприлюднені в дослідженні 38 north, Reuters

Деталі: Як повідомляється, на знімках видно шість барж і суден, що зібралися біля причалу будівельного цеху.

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Судна і баржі спостерігалися в районі причалу для запуску підводних човнів 18 вересня
38 NORTH

Аналітики вперше помітили ознаки того, що принаймні один новий підводний човен будується в 2016 році, а в 2019 державні ЗМІ показали, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглядає підводний човен, про який раніше не повідомлялося, який був побудований під "його особливою увагою" і який буде працювати у водах  біля східного узбережжя. У той час державні ЗМІ не описували системи озброєння підводного човна та не повідомляли, де і коли проходила перевірка, але аналітики сказали, що очевидні розміри нового судна вказують на те, що воно призначене для перевезення ракет.

Північна Корея має великий підводний флот, але відомий лише один експериментальний підводний човен, здатний нести балістичну ракету.

Поблизу Сінпо Північна Корея зберігає підводні човни, а також обладнання для тестування балістичних ракет  підводних човнів. Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети з підводного човна (БРПЛ) у травні поблизу Сінпо.

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Теми: Північна Кореявійна
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