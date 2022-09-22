Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 04:21

Северная Корея готовится спустить на воду новую подводную лодку.

Источник: спутниковые снимки верфи Sinpo South Shipyard от 18 сентября, обнародованные в исследовании 38 north, Reuters

Детали: Как сообщается, на снимках видно шесть барж и судов, собравшихся у причала строительного цеха.

 
Суда и баржи наблюдались в районе причала для запуска подводных лодок 18 сентября
38 NORTH

Аналитики впервые заметили признаки того, что по крайней мере одна новая подводная лодка строится в 2016 году, а в 2019 государственные СМИ показали, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает подводную лодку, о которой ранее не сообщалось, которая была построена под "его особым вниманием" и которая будет работать в водах у восточного побережья. В то время государственные СМИ не описывали системы вооружения подводной лодки и не сообщали, где и когда проходила проверка, но аналитики сказали, что очевидные размеры нового судна указывают на то, что оно предназначено для перевозки ракет.

Северная Корея имеет большой подводный флот, но известна только одна экспериментальная подводная лодка, способная нести баллистическую ракету.

Вблизи Синпо Северная Корея хранит подводные лодки, а также оборудование для тестирования баллистических ракет подводных лодок. Северная Корея осуществила испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ) в мае вблизи Синпо.

Темы: Северная Кореявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП

Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать 1 млн россиян - СМИ

Мужчины-студенты иностранных вузов больше не могут выехать за границу во время военного положения – ГПСУ

фотоСБУ подозревает известного киевского блоггера в оскорблении чести военных ВСУ

фото, видеоНацгвардейцы, полицейские, пограничники, СБУшник "Бурый" - кого удалось выменять на Медведчука

Оккупанты устроили теракт "под чужим флагом" в Мелитополе – мэр

Все новости...
Северная Корея
Россияне хотят, чтобы оккупированный Донбасс отстраивали рабочие из Северной Кореи
Путин заявил о расширении двусторонних отношений России и Северной Кореи – СМИ
Северная Корея заявила о "победе" над коронавирусом
Последние новости
20:32
Зеленский собирал Ставку: обсудили мобилизацию в РФ и псевдореферендумы
20:27
Кулеба потроил Лаврова, сбежавшего из Совбеза сразу после своего выступления
20:23
Энергоблоки ТЭС массово выводятся в аварийные ремонты – "Укрэнерго"
20:19
Ко многим освобожденным пленным применяли очень жестокие пытки – Буданов
20:09
В Турции командиры "Азова" будут жить в частном доме "некоторый промежуток времени" – Буданов
20:03
Когда станет безопасно ходить в лес в Киевской области: прогноз ГСЧС
19:56
Дело "Роттердам+": расследование завершено
19:35
Глава МВД Германии поддержала предоставление убежища российским дезертирам
19:33
Арестованную яхту российского олигарха Усманова перегнали из Гамбурга в Бремен
19:28
Россияне усилили террор на оккупированных территориях из-за "референдумов" – Генштаб
Все новости...