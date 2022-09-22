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СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 04:21

Северная Корея готовится спустить на воду новую подводную лодку.

Источник: спутниковые снимки верфи Sinpo South Shipyard от 18 сентября, обнародованные в исследовании 38 north, Reuters

Детали: Как сообщается, на снимках видно шесть барж и судов, собравшихся у причала строительного цеха.

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Суда и баржи наблюдались в районе причала для запуска подводных лодок 18 сентября
38 NORTH

Аналитики впервые заметили признаки того, что по крайней мере одна новая подводная лодка строится в 2016 году, а в 2019 государственные СМИ показали, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает подводную лодку, о которой ранее не сообщалось, которая была построена под "его особым вниманием" и которая будет работать в водах у восточного побережья. В то время государственные СМИ не описывали системы вооружения подводной лодки и не сообщали, где и когда проходила проверка, но аналитики сказали, что очевидные размеры нового судна указывают на то, что оно предназначено для перевозки ракет.

Северная Корея имеет большой подводный флот, но известна только одна экспериментальная подводная лодка, способная нести баллистическую ракету.

Вблизи Синпо Северная Корея хранит подводные лодки, а также оборудование для тестирования баллистических ракет подводных лодок. Северная Корея осуществила испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ) в мае вблизи Синпо.

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Темы: Северная Кореявойна
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