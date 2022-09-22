Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бєлгородській області РФ подовжили "жовтий" рівень небезпеки терактів

Четвер, 22 вересня 2022, 05:11
У Бєлгородській області РФ подовжили жовтий рівень небезпеки терактів
ФОТО: GETTY

У Бєлгородській області РФ подовжили рівень "жовтий" рівень терористичної небезпеки до 7 жовтня.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Дослівно: "Відсьогодні і до 7 жовтня продовжуємо "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Реклама:

Також до 7 жовтня продовжується постанова про заборону запуску петард, феєрверків і салютів".

Нагадаємо: Тиждень тому Гладков повідомив, що біля КПП "Нехотіївка" на кордоні з Україною виникла пожежа, зазнав пошкоджень митний термінал. Губернатор російського прикордонного регіону стверджує, що надзвичайна ситуація виникла внаслідок обстрілу зі сторони України.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: