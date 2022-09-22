У Бєлгородській області РФ подовжили "жовтий" рівень небезпеки терактів

У Бєлгородській області РФ подовжили рівень "жовтий" рівень терористичної небезпеки до 7 жовтня.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Дослівно: "Відсьогодні і до 7 жовтня продовжуємо "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Також до 7 жовтня продовжується постанова про заборону запуску петард, феєрверків і салютів".

Нагадаємо: Тиждень тому Гладков повідомив, що біля КПП "Нехотіївка" на кордоні з Україною виникла пожежа, зазнав пошкоджень митний термінал. Губернатор російського прикордонного регіону стверджує, що надзвичайна ситуація виникла внаслідок обстрілу зі сторони України.