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У Бєлгородській області РФ подовжили "жовтий" рівень небезпеки терактів

Четвер, 22 вересня 2022, 05:11
ФОТО: GETTY

У Бєлгородській області РФ подовжили рівень "жовтий" рівень терористичної небезпеки до 7 жовтня.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Дослівно: "Відсьогодні і до 7 жовтня продовжуємо "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Також до 7 жовтня продовжується постанова про заборону запуску петард, феєрверків і салютів".

Нагадаємо: Тиждень тому Гладков повідомив, що біля КПП "Нехотіївка" на кордоні з Україною виникла пожежа, зазнав пошкоджень митний термінал. Губернатор російського прикордонного регіону стверджує, що надзвичайна ситуація виникла внаслідок обстрілу зі сторони України.

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Теми: Росіявійна
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