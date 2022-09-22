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В Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень опасности терактов

Четверг, 22 сентября 2022, 05:11
ФОТО: GETTY

В Белгородской области РФ продлили уровень "желтый" уровень террористической опасности до 7 октября.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Дословно: "С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "жёлтый" уровень террористической опасности.

Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов".

Напомним: Неделю назад Гладков сообщил, что возле КПП "Нехотеевка" на границе с Украиной возник пожар, получил повреждения таможенный терминал. Губернатор российского приграничного региона утверждает, что чрезвычайная ситуация возникла в результате обстрела со стороны Украины.

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Темы: Росcиявойна
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