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ISW: Оголошена Путіним мобілізація наразі не вплине на хід війни

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 07:55
ФОТО: GETTY

"Часткова мобілізація" в РФ не вплине на хід війни найближчими місяцями.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що оголошення президента РФ Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" від 21 вересня відобразило багато проблем, з якими стикається Росія в ході невпевненого вторгнення в Україну і які Москва навряд чи зможе вирішити в найближчі місяці.

Наказ Путіна про мобілізацію частини російського "навченого" резерву, тобто осіб, які пройшли обов'язкову термінову службу, не створить значної бойової сили Росії в найближчі місяці.  Цього може бути достатньо, щоб підтримувати нинішній рівень чисельності російських збройних сил у 2023 році за рахунок компенсації російських втрат, хоча це не очевидно.

Часткова мобілізація, таким чином, не позбавить Україну можливості звільнити більше своєї окупованої території взимку та протягом усієї зими.

Незрозуміло, яку частину російського резерву вже перекинули для бойових дій в Україні.

Російські військові, ймовірно, закликали найбільш боєздатні резерви під час тієї довоєнної мобілізації, що дозволяє припустити, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного особового складу із самого початку. Російські резервісти спочатку погано навчені і не проходять перепідготовки після закінчення терміну призову. Обов'язкова військова служба у Росії триває лише рік, що дає призовникам мало часу для навчання. Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок із часом.   Небагато російських резервістів, крім тих, хто зараз служить в Україні, мають бойовий досвід.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

Теми: війнаРосія
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