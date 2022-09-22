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Росія вночі випустила 9 ракет по Миколаєву – Кім

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 09:14
Росія вночі випустила 9 ракет по Миколаєву – Кім
Ілюстративне фото з соцмереж

В ніч проти 22 вересня Росія завдала нових ракетних ударів по Миколаєву, пошкодивши житлові будинки, цивільну інфраструктуру, а також системи водо- та газопастачання. 

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram та мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram 

Пряма мова Кіма: "Близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі". 

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Деталі: Близько 01:21 внаслідок ракетного удару виникла пожежа на складі. За словами Кіма, обійшлося без жертв та постраждалих. 

Мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що обстрілів зазначити кілька районів Миколаєві, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Оновлено о 10:07: Кім додав, що по місту випустили 9 ракет, пошкоджені системи водо- та газо постачання: "сьогодні 9 ракет С-300 прилетіло по Миколаєву, по центру, дві не розірвалися. Зараз перевіряємо. Пошкодили трохи води, газу, але ми зараз все полагодимо. Жертв немає". 

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Теми: Миколаїввійна
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