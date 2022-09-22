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Россияне ночью ударили ракетами по Николаеву – Ким

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 09:14
Россияне ночью ударили ракетами по Николаеву – Ким
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 22 сентября Россия нанесла новые ракетные удары по Николаеву, повредив жилые дома, гражданскую инфраструктуру, а также системы водо- и газоснабжения.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и мэр города Александр Сенкевич в Telegram 

Прямая речь Кима: "Около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, в первую очередь зенитно-ракетными системами С-300. В результате чего повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания". 

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Детали: Около 01:21 в результате ракетного удара возник пожар на складе. По словам Кима, обошлось без жертв и пострадавших. 

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что обстрелам подверглись несколько районов Николаева, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.

Обновлено в 10:07: Ким добавил, что по городу выпустили 9 ракет, повреждены системы водо- и газоснабжения: "сегодня 9 ракет С-300 прилетело по Николаеву, по центру, две не разорвались. Сейчас проверяем. Повредили немного воды, газа, но мы сейчас все починим. Жертв нет".

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Темы: Николаеввойна
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