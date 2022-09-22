Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вдарила по підприємству в Краматорську і по школі мистецтв у Часовому Ярі

Олена РощінаЧетвер, 22 вересня 2022, 10:44
Росія вдарила по підприємству в Краматорську і по школі мистецтв у Часовому Ярі
Часів Яр, росіяни поцілили у школу мистецтв, фото з Telegram Павла Кириленка

Російські війська знову вдарили ракетами по промисловості Краматорська, обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Часовому Ярі, влучили у приватний сектор Бахмута, обстріляли з артилерії Авдіївку в Донецькій області.  

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова Кириленка: "Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами".

Реклама:

Деталі: За даними мера, у Краматорську минулося без жертв, але є серйозні руйнування.

У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці, в Очеретинській громаді – по околицях Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Без постраждалих. 

ВІДЕО ДНЯ

Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюють. 

У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки, без жертв.

У Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. 

У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.

Теми: Донецька областьКраматорськБахмутАвдіївка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Донецька область
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: