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Росія вдарила по підприємству в Краматорську і по школі мистецтв у Часовому Ярі

Олена РощінаЧетвер, 22 вересня 2022, 10:44
Часів Яр, росіяни поцілили у школу мистецтв, фото з Telegram Павла Кириленка

Російські війська знову вдарили ракетами по промисловості Краматорська, обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Часовому Ярі, влучили у приватний сектор Бахмута, обстріляли з артилерії Авдіївку в Донецькій області.  

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова Кириленка: "Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами".

Деталі: За даними мера, у Краматорську минулося без жертв, але є серйозні руйнування.

У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці, в Очеретинській громаді – по околицях Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Без постраждалих. 

Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюють. 

ВІДЕО ДНЯ

У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки, без жертв.

У Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. 

У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.

Теми: Донецька областьКраматорськБахмутАвдіївка
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