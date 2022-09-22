Россия ударила по предприятию в Краматорске и по школе искусств в Часовом Яру
Российские войска снова ударили ракетами по промышленности Краматорска, обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Часовом Яру, попали в частный сектор Бахмута, обстреляли из артиллерии Авдеевку в Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, городской глава Краматорска Александр Гончаренко
Прямая речь Кириленко: "Вечером россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске и обстреляли школу искусств в Часовом Яру кассетными боеприпасами".
Детали: По данным мэра, в Краматорске обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения.
В Марьинской общине (громаде) зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке и Константиновке, в Очеретинской общине – по окрестностям Очеретино, Керамика и Новокалиново. Без пострадавших.
Всю ночь одиночные прилеты в Авдеевке, на утро – массированный артобстрел центра города и танковый обстрел старой части – последствия устанавливают.
В Дилиевке Константиновской общины повреждены 2 дома, без жертв.
В Бахмутской общине удары пришлись по частному сектору Бахмута и Хромовому – ранены 2 человека, повреждены 6 домов.
В Светлодарской общине шумно было в Отрадовке и на станции Майорск – информация о пострадавших не поступала.