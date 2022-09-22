Россия ударила по предприятию в Краматорске и по школе искусств в Часовом Яру

Часов Яр, россияне попали в школу искусств, фото из Telegram Павла Кириленко

Российские войска снова ударили ракетами по промышленности Краматорска, обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Часовом Яру, попали в частный сектор Бахмута, обстреляли из артиллерии Авдеевку в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, городской глава Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь Кириленко: "Вечером россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске и обстреляли школу искусств в Часовом Яру кассетными боеприпасами".

Детали: По данным мэра, в Краматорске обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения.

В Марьинской общине (громаде) зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке и Константиновке, в Очеретинской общине – по окрестностям Очеретино, Керамика и Новокалиново. Без пострадавших.

Всю ночь одиночные прилеты в Авдеевке, на утро – массированный артобстрел центра города и танковый обстрел старой части – последствия устанавливают.

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В Дилиевке Константиновской общины повреждены 2 дома, без жертв.

В Бахмутской общине удары пришлись по частному сектору Бахмута и Хромовому – ранены 2 человека, повреждены 6 домов.

В Светлодарской общине шумно было в Отрадовке и на станции Майорск – информация о пострадавших не поступала.