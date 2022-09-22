Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Генерал Ходжес: Дії Путіна нагадують Гітлера в останні дні Третього Рейху

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 18:59
БЕН ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес стверджує, що останні рішення президента РФ Владіміра Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, коли той в останні дні Третього Рейху намагався залучити побільше вояків.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bild.

"Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти" - сказав Ходжес.

У відповідь на запитання, чи зможе мобілізація сприяти зміні ходу війни в Україні, генерал заявив, що "без потужної артилерійської підтримки ці війська будить самим лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед".

Щодо ядерної зброї, то генерал Ходжес не виключає її застосування.

"Але ядерна зброя найбільш ефективна, коли не застосовується. З огляду на її стримуючий потенціал" - зазначив він.

"Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок" - сказав Ходжес, зазначивши, що є ще російські генерали, які хотіли б мати майбутнє і після Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Раніше Столтенберґ заявив, що промова Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що війна не йде за планом.

Теми: СШАПутінГітлервійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації

Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади

Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Усі новини...
США
Міністри енергетики України і США обговорили санкції проти "Росатому"
Туреччина хоче збільшити постачання газу зі США
Британія веде переговори щодо купівлі скрапленого газу в США – Bloomberg
Останні новини
10:28
Британська розвідка: ЗСУ тиснуть на території, які РФ вважає ключовими для своїх цілей
10:27
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати екс-міністрів Лавриновича та Геращенка
09:51
ЄС вирішив прискорити запровадження обмеження ціни на нафту після погроз Путіна - ЗМІ
09:35
G7 засудила плани Кремля про псевдореферендуми та ядерні погрози, обіцяє санкції
09:34
Втрати росіян перевалили за 56 тисяч: за добу 550 вояк і 18 танків
09:30
"По декілька сіл за день". Звільнення Харківщини очима військових та місцевих
09:19
Обстріли Донеччини: за добу росіяни вбили 7 мирних мешканців
09:15
Окупанти розпочали "референдуми" на Донбасі, Херсонщині та у Мелітополі
08:38
Окупанти випустили майже 30 снарядів по Нікополю та Марганцю, є вбиті – Дніпропетровська ОВА
08:16
Удари по Запоріжжю: ушкоджена цивільна інфраструктура міста, є постраждалі
Усі новини...