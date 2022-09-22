Генерал Ходжес: Дії Путіна нагадують Гітлера в останні дні Третього Рейху

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес стверджує, що останні рішення президента РФ Владіміра Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, коли той в останні дні Третього Рейху намагався залучити побільше вояків.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bild.

"Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти" - сказав Ходжес.

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У відповідь на запитання, чи зможе мобілізація сприяти зміні ходу війни в Україні, генерал заявив, що "без потужної артилерійської підтримки ці війська будить самим лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед".

Щодо ядерної зброї, то генерал Ходжес не виключає її застосування.

"Але ядерна зброя найбільш ефективна, коли не застосовується. З огляду на її стримуючий потенціал" - зазначив він.

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"Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок" - сказав Ходжес, зазначивши, що є ще російські генерали, які хотіли б мати майбутнє і після Путіна.

Як відомо, президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Раніше Столтенберґ заявив, що промова Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що війна не йде за планом.