Генерал Ходжес: действия Путина напоминают Гитлера в последние дни Третьего Рейха

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес утверждает, что последние решения президента РФ Владимира Путина напоминают поведение Адольфа Гитлера, когда тот в последние дни Третьего Рейха пытался привлечь побольше воинов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild.

"Нынешнее поведение Путина напоминает мне Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и стариков для Вермахта. Ирония судьбы: Путин делает то, что делали нацисты" - сказал Ходжес.

В ответ на вопрос, сможет ли мобилизация способствовать изменению хода войны в Украине, генерал заявил, что "без мощной артиллерийской поддержки эти войска будут одним лишь пушечным мясом, которое будет сидеть этой зимой в холодных мокрых окопах во время того, как украинские силы будут продвигаться вперед".

Что касается ядерного оружия, то генерал Ходжес не исключает его применения.

"Но ядерное оружие наиболее эффективно, когда не применяется. Учитывая его сдерживающий потенциал", - отметил он.

"Да, Путин холодный, как лед, но не сумасшедший: он хорошо знает, что тогда США должны будут полностью втянуться в эту войну. Пентагон уже предоставил президенту Джо Байдену список вариантов на такой случай", - сказал Ходжес, отметив, что есть еще российские генералы, которые хотели бы иметь будущее и после Путина.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Ранее Столтенберг заявил, что речь Путина и частичная мобилизация в России демонстрируют, что война не идет по плану.