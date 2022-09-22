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Кулеба потролив Лаврова, який втік з Радбезу одразу після свого виступу

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 20:27
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Уточнено 21:27. У новині уточнено, що Сєрґєй Лавров прийшов лише на свій виступ на засідання Ради Безпеки ООН. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі на засіданні Ради Безпеки ООН зауважив, що глава російського МЗС Сєрґєй Лавров пішов одразу після свого спічу, переповненого штампами роспропаганди.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", – сказав Кулеба, вочевидь відсилаючи до порівняння з відступом російської армії під час контрнаступу українських сил на Харківщині.

Зазначимо, що Лавров прибув на засідання Радбезу, присвячене ситуації в Україні, із запізненням на півтори години й лише на свій виступ. У своєму виступі він зокрема заявив, що "Україна остаточно перетворилася в тоталітарну державу неонацистського роду".

Після виступу глава МЗС Росії одразу пішов із засідання Радбезу. Як зауважили західні журналісти, на обличчі наступного доповідача, міністрові закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, було помітно "вираз зневаги".

Раніше Кулеба на питання про те, як він буде перебувати в одному залі з Лавровим, пожартував, що дотримуватиметься "безпечної соціальної дистанції".

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AP також зазначає, що коли перед засіданням, персонал намагався поставити табличку із позначенням місця України поруч із Росією, Кулеба висловив протест  і табличку перенесли в інше місце. Лаврова на той момент у залі не було.

Теми: Кулеба ДмитроЛавров
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