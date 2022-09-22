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Кулеба потроил Лаврова, сбежавшего из Совбеза сразу после своего выступления

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 20:27
Кулеба потроил Лаврова, сбежавшего из Совбеза сразу после своего выступления
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Уточнено 21:27. В новости уточнено, что Сергей Лавров пришел только на свое выступление на заседание Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров ушел сразу после своего спича, переполненного штампами роспропаганды.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – сказал Кулеба, очевидно отсылая к сравнению с отступлением российской армии во время контрнаступления украинских сил в Харьковской области.

Отметим, что Лавров прибыл на заседание Совбеза, посвященное ситуации в Украине, с опозданием на полтора часа только на свое выступление. В своем выступлении он, в частности, заявил, что "Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство неонацистского рода".

После выступления глава МИД России сразу ушел с заседания Совбеза. Как отметили западные журналисты, на лице следующего докладчика, министру иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, было заметно "выражение пренебрежения".

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Ранее Кулеба на вопрос о том, как он будет находиться в одном зале с Лавровым, пошутил, что будет соблюдать "безопасную социальную дистанцию".

AP также отмечает, что когда перед заседанием персонал пытался поставить табличку с указанием места Украины рядом с Россией, Кулеба выразил протест и табличку перенесли в другое место. Лаврова в тот момент в зале не было.

Темы: Кулеба ДмитрийЛавров
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