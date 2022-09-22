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Кулеба потроил Лаврова, сбежавшего из Совбеза сразу после своего выступления

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 20:27
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Уточнено 21:27. В новости уточнено, что Сергей Лавров пришел только на свое выступление на заседание Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров ушел сразу после своего спича, переполненного штампами роспропаганды.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – сказал Кулеба, очевидно отсылая к сравнению с отступлением российской армии во время контрнаступления украинских сил в Харьковской области.

Отметим, что Лавров прибыл на заседание Совбеза, посвященное ситуации в Украине, с опозданием на полтора часа только на свое выступление. В своем выступлении он, в частности, заявил, что "Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство неонацистского рода".

После выступления глава МИД России сразу ушел с заседания Совбеза. Как отметили западные журналисты, на лице следующего докладчика, министру иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, было заметно "выражение пренебрежения".

Ранее Кулеба на вопрос о том, как он будет находиться в одном зале с Лавровым, пошутил, что будет соблюдать "безопасную социальную дистанцию".

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AP также отмечает, что когда перед заседанием персонал пытался поставить табличку с указанием места Украины рядом с Россией, Кулеба выразил протест и табличку перенесли в другое место. Лаврова в тот момент в зале не было.

Темы: Кулеба ДмитрийЛавров
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