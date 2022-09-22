Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили збили одразу чотири іранські дрони-камікадзе ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 22:06
Повітряні сили збили одразу чотири іранські дрони-камікадзе ворога
ілюстрація Повітряних сил

У четвер зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "22 вересня близько 20.00 години на Миколаївщині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва".

Реклама:

Нагадаємо: Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, поставлених цією країною Росії. Росіяни маркують їх як "Герань-2".

Ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується. Детальніше про те, що українські Повітряні сили мають протиставити цим БПЛА, читайте тут.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: