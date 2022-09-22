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Повітряні сили збили одразу чотири іранські дрони-камікадзе ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 22:06
ілюстрація Повітряних сил

У четвер зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "22 вересня близько 20.00 години на Миколаївщині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва".

Нагадаємо: Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, поставлених цією країною Росії. Росіяни маркують їх як "Герань-2".

Ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується. Детальніше про те, що українські Повітряні сили мають протиставити цим БПЛА, читайте тут.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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