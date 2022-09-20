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У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 21:20
Юрій Ігнат. фото Армія Inform

Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Два оприлюднені випадки – збиті підрозділами Повітряних сил та іншими силами оборони України дрони-камікадзе "Shahed-136".

Як пояснив Ігнат, це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Її можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Та ліпше для цього підходять зенітні гармати, чи, наприклад, такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".

Знешкодити такий дрон можна також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За словами речника Повітряних сил, говорити, наскільки ефективною є така зброя як "Shahed-136", наразі зарано. Говорити, чи це єдиний тип безпілотника, який Іран надав Росії, наразі теж неможливо.

Що передувало: Ввечері 20 вересня Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Херсонщині та дрон-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині.

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13 вересня стало відомо, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили БПЛА-камікадзе Shahed-136, який Росія закупила в Ірану.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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