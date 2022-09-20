Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 21:20
У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські подарунки Росії
Юрій Ігнат. фото Армія Inform

Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Два оприлюднені випадки – збиті підрозділами Повітряних сил та іншими силами оборони України дрони-камікадзе "Shahed-136".

Реклама:

Як пояснив Ігнат, це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Її можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Та ліпше для цього підходять зенітні гармати, чи, наприклад, такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".

Знешкодити такий дрон можна також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За словами речника Повітряних сил, говорити, наскільки ефективною є така зброя як "Shahed-136", наразі зарано. Говорити, чи це єдиний тип безпілотника, який Іран надав Росії, наразі теж неможливо.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ввечері 20 вересня Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Херсонщині та дрон-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили БПЛА-камікадзе Shahed-136, який Росія закупила в Ірану.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
Захисники півдня "приземлили" російський Су-25 і іранський дрон-камікадзе
У Пентагоні назвали плани Кремля щодо "референдумів" інформаційною операцією
Макрон про російські "референдуми" на окупованих територіях: "Цинізм"
Білий дім: Підготовка до мобілізації свідчить про невпевненість Росії
Останні новини
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
Усі новини...
Реклама: